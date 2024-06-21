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«Сейчас я на свободе, прошу не беспокоить»: экс-депутат ЗС Прикамья Белых вышел на свободу после осуждения за взятку

«Сейчас я на свободе, прошу не беспокоить»: экс-депутат ЗС Прикамья Белых вышел на свободу после осуждения за взятку

Он был осужден на 8 лет за получение взятки в размере €400 тыс.Бывший губернатор Кировской области и эк-депутат Законодательного собрания Прикамья Никита Белых вышел на свободу после 8 лет заключения, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Грохотова.

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