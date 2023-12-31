СВ Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции помогли семье, которая попала в беду на дороге

28 декабря 2023 года, в дежурную часть отдела МВД России по Кагальницкому району поступило сообщение от гражданина, который пояснил, что у него в автомобиле закончился бензин и он не может добраться до автозаправочной станции.
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