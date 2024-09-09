Вильфанд предупредил, что к концу рабочей недели жара в Москве может усилиться

На текущей неделе метеорологическая ситуация в Москве сложится так, что погода будет "июльской". Как сообщил 9 сентября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, москвичей ждут теплые солнечные дни со стабильной температурой воздуха.