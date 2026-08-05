Ровно два года назад Курская область пережила одно из самых тяжелых испытаний в своей новейшей истории — вторжение ВСУ, оставившее глубокие раны на карте региона.
Вышвырнули врага с родной земли
Комментарии
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VC
Vasilii Chitin
Сейчас все герои, рассказывают, как организованно шла эвакуация, как дружно работали власть, волонтёры и прочие добровольцы. А по факту весь регион охватила паника и хаос, ничего организованной не наблюдалось, каждый спасался как мог.
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