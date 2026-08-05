Вышвырнули врага с родной земли

VC

Vasilii Chitin

Сейчас все герои, рассказывают, как организованно шла эвакуация, как дружно работали власть, волонтёры и прочие добровольцы. А по факту весь регион охватила паника и хаос, ничего организованной не наблюдалось, каждый спасался как мог.