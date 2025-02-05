Привез с собой миллионы фунтов стерлингов: на Украину с визитом прибыл глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми В Киев с шефским визитом прибыл глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
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Привез с собой миллионы фунтов стерлингов: на Украину с визитом прибыл глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми В Киев с шефским визитом прибыл глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
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