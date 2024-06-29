На что обратить внимание при выборе французского минивэна на вторичном рынке

Практичный семейный фургон Peugeot Traveller (также известный в нашей стране как Citroën Space Wagon) был представлен в России более чем через год после своего дебюта на Женевском автосалоне в марте 2016 года.
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