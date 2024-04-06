У этих Знаков большое сердце

Рассказываем, кто из знаков станет самым романтичным и заботливым партнером." Кадр из фильма «Один день», 2011 год Когда мы говорим, что хотим найти любящего партнера — то имеем в виду одного из знаков этого списка.
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