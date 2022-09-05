Трасс может "переплюнуть" Джонсона в антироссийском настрое, заявил эксперт

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны во вторник, может превзойти бывшего премьера Бориса Джонсона в антироссийском настрое, считает директор Института Европы РАН Алексей Громыко.