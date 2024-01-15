Привлекли 253 лица: мигрантов проверили на новогодних праздниках

Новосибирская полиция провела очередной рейд в местах проживания и работы мигрантов. В понедельник, 15 января, в ходе оперативного совещания начальник ГУ МВД России по региону Андрей Кульков доложил об оперативно-профилактическом мероприятии, направленном против нелегальной миграции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии