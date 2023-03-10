ИЗВЕСТИЯ iz

6 658 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Охренел что ли, наркоша? Хозяин сказал, что ты виноват. Значит ты. 🤣Зеленский отверг ...
  • александр александров
    Действительно,о чём можно говорить с марионеткой..!Президент Финлянд...
  • Валерий Ворожищев
    Теперь мировому паразитизму не потянуть борьбу на двух фронтах - против России и Китая. теперь мы не только попутчики...Путин поздравил С...

Картина дня

наверх