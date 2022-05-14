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РИА Новости: на базе «Азова» в Мариуполе нашли план выхода военных на границу с Россией

РИА Новости: на базе «Азова» в Мариуполе нашли план выхода военных на границу с Россией

На одной из баз националистического полка «Азов» в Мариуполе, против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, нашли план окружения и захвата города Новоазовска Донецкой Народной Республики с последующим выходом к российской границе.

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