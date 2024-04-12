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Закон, порядок, государство

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В Ханты-Мансийске сотрудники полиции провели тематическую встречу с ребятами Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

В окружной столице в рамках фестиваля «Российская школьная весна» югорские полицейские встретились со школьниками в музее «Торум Маа» и поучаствовали в тематической программе «Пусть живёт на земле дух дружбы».

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