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Месси возвращается в «Барселону»?

Месси возвращается в «Барселону»?

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил, что был бы рад, если Лионель Месси вернулся в клуб. Глава каталонского клуба на вопрос журналиста Deportes Cuatro о том, хотел бы ли он, чтобы аргентинский форвард вновь выступал за команду, ответил лаконично: «Абсолютно».

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