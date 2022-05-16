Месси возвращается в «Барселону»?

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил, что был бы рад, если Лионель Месси вернулся в клуб. Глава каталонского клуба на вопрос журналиста Deportes Cuatro о том, хотел бы ли он, чтобы аргентинский форвард вновь выступал за команду, ответил лаконично: «Абсолютно».
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