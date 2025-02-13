В Крыму за все время национализировали более 4200 объектов

Свыше 4200 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших недружественным России субъектам, были национализированы за последние годы, сообщает председатель Госсовета республики Владимир Константинов 13 февраля в своем Telegram-канале.
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