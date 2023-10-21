Армия Израиля заявила об ударе на границе с Ливаном по группе вооруженных лиц

Израильские военные атаковали на границе с Ливаном группу вооруженных лиц, которые пытались запустить в сторону Израиля противотанковые ракеты, говорится в заявлении Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).
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