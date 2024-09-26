В Госдуме предложили ограничить в СМИ сообщения о совершенных детьми преступлениях

Речь идёт о насильственных преступлениях, в том числе, с целью предотвращения нападений на школы.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Роскомнадзора Андрею Липову письменные предложения об ограничении публикаций в социальных сетях и СМИ подробностей насильственных преступлений, совершенных лицами до 18 лет.