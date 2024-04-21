Командир «Днепра» Жидков рассказал о потопленных катерах с британскими наемниками

Информация о том, что разведывательными катерами ВСУ под управлением британских наемников, российские военные уничтожили в районе Кинбурнской косы в Херсонской области, была озвучена командиром казачьей диверсионно-разведывательной бригады “Днепр” Андреем Жидковым в интервью “Известиям”.
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