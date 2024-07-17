Стилист Белякова: непослушным волосам необходимо регулярное увлажнение

В уход за непослушными волосами нужно включать регулярное увлажнение. Будучи наполненными влагой, они всегда будут лучше укладываться и выглядеть аккуратнее, рассказала свадебный визажист и стилист по прическам Ирина Белякова в беседе с "Москвой 24".
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