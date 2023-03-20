Слово и дело

9 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Патрушев МОЛОДЕЦ!!!! Знает свое дело на отлично!!!!Патрушев сообщил ...
  • Галина
    Кто не поддерживает и саботирует - будет поставлен к стенке.... Это мое мнение....Патрушев сообщил ...
  • Галина
    Расшатать?.... Не дождутся!!!!! Хрен им по всей их поганой  морде!!!!! Наши работают.... А вся эта болтовня в соцсетя...Патрушев сообщил ...

Шахназаров оскорбил «хихикающих» зрительниц на концертах Галкина

Шахназаров оскорбил «хихикающих» зрительниц на концертах Галкина

Журналист Михаил Шахназаров назвал «идиотками» смеющихся зрительниц на концертах Максима Галкина (признан иноагентом в России).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх