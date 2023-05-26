В Германии значительно упали объёмы продажи продуктов - один из сопутствующих рецессии факторов

По состоянию на май 2023 продажи продуктов в Германии сильно просели. Так, в отличие от аналогичного периода прошлого года, падение составило 10,3%, сообщает немецкая служба новостей Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).
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