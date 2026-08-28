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ТАСС

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Разведчики добыли карты позиций ВСУ, которые помогли освободить Шевченко

Разведчики добыли карты позиций ВСУ, которые помогли освободить Шевченко

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Разведчики группировки "Центр" взяли в плен украинского военного, у которого нашли карты местности с подробным указанием позиций ВСУ, что помогло освободить населенный пункт Шевченко, сообщили в Минобороны РФ.

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