Разведчики добыли карты позиций ВСУ, которые помогли освободить Шевченко

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Разведчики группировки "Центр" взяли в плен украинского военного, у которого нашли карты местности с подробным указанием позиций ВСУ, что помогло освободить населенный пункт Шевченко, сообщили в Минобороны РФ.