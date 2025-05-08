В Астрахани открыли обновленный мемориальный комплекс, посвященный героям Великой Отечественной войны

Обелиск отреставрировали к 80-летнему юбилею Победы. В церемонии открытия принял участие губернатор Игорь Бабушкин: глава региона подчеркнул, что это не просто торжественное событие, а символ бесконечной благодарности потомков всем, кто отдал свою жизнь за Родину на поле боя.