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Ураган «Лоуэлл» четвёртой категории идёт на Гавайи

Ураган «Лоуэлл» четвёртой категории идёт на Гавайи

Губернатор Гавайев Джош Грин объявил чрезвычайное положение на всей территории штата в связи с приближением мощного урагана «Лоуэлл» .

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