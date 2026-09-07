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Идентификация владельцев доменов через «Госуслуги» и закон № 569-ФЗ. Как спасать домены иностранных компаний

Вступивший в силу в сентябре Федеральный закон № 569-ФЗ кардинально изменил правила игры в Рунете, введя обязательную идентификацию владельцев доменов через «Госуслуги».

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