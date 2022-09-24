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Huffpost: Республиканская партия США сняла клип с кадрами из-под Волгограда

Huffpost: Республиканская партия США сняла клип с кадрами из-под Волгограда

Республиканцы сняли клип об исключительности Америки с кадрами из-под Волгограда Республиканская партия США сняла предвыборный видеоролик об "исключительности Америки", но туда попали кадры из России, Украины и Словакии, пишет издание Huffpost.

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