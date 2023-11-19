Сейчас всё инфопространство мира заполнено обсуждениями того, что происходит на Ближнем Востоке. Все обвиняют стороны в кровавой резне.
Исламский мир слил Палестину. Что это означает для России?
Комментарии
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Катерина
Холокост холокостом. Это в прошлом... А вот бойня на Окраине сегодня, в которой умирают русские люди... это,похоже, на вашей еврейской совести... Бога не боитесь, страдальцы?
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4 час.
Катерина
Почему чушня? Вполне, закономерно...
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4 час.
Катерина
Ваши палестино-израильские разборки нас, обычных россиян, совсем не трогают. Это нас не касается. Но вы вцепились в нашу Окраину мёртвой хваткой... и там гибнут наши люди, с обеих сторон, между прочим... Такие вот дела...
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4 час.
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