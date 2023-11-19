Исламский мир слил Палестину. Что это означает для России?

Холокост холокостом. Это в прошлом... А вот бойня на Окраине сегодня, в которой умирают русские люди... это,похоже, на вашей еврейской совести... Бога не боитесь, страдальцы?

Катерина

Ваши палестино-израильские разборки нас, обычных россиян, совсем не трогают. Это нас не касается. Но вы вцепились в нашу Окраину мёртвой хваткой... и там гибнут наши люди, с обеих сторон, между прочим... Такие вот дела...