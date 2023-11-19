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Исламский мир слил Палестину. Что это означает для России?

Исламский мир слил Палестину. Что это означает для России?

Сейчас всё инфопространство мира заполнено обсуждениями того, что происходит на Ближнем Востоке. Все обвиняют стороны в кровавой резне.

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Комментарии
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Катерина
Холокост холокостом.  Это  в  прошлом... А  вот  бойня на  Окраине сегодня,  в  которой  умирают  русские люди... это,похоже,  на  вашей  еврейской  совести...  Бога  не  боитесь, страдальцы?
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4 час.
Катерина
Почему чушня? Вполне,  закономерно...
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4 час.
Катерина
Ваши  палестино-израильские разборки нас,  обычных россиян, совсем не  трогают. Это  нас  не  касается.  Но вы вцепились  в  нашу  Окраину  мёртвой хваткой...  и там  гибнут  наши  люди,  с  обеих  сторон,  между  прочим... Такие вот  дела...
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4 час.

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