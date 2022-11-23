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Канцелярия Президента Польши попыталась оправдаться

Канцелярия Президента Польши попыталась оправдаться

Глава Польши Анджей Дуда в день падения ракеты в Пшеводуве в диалоге с «французским лидером Эммануэлем Макроном», которым представились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), заявил, что из-за случившегося не желал бы дойти до «войны с Россией», а так же заявил, что Зеленский клянётся, что ракета была российской и запущена российскими войсками (на самом деле абсолютная ложь)Разговор длился почти восемь минут и канцелярия сообщает, что под конец разговора президент Польши якобы догадался, что телефонный звонок - развод.

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