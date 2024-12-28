Губернатор сообщил о 10 уничтоженных беспилотниках над Воронежской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали в пригороде Воронежа и в нескольких районах Воронежской области 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает 28 декабря губернатор Александр Гусев.
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