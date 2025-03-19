Эксперт оценил вероятность начала «большой приватизации»

Глава Минфина Антон Силуанов 18 марта упомянул о «большой приватизации». Позже замглавы Минфина Алексей Моисеев уточнил, что ведомство уже наметило семь компаний, которые власти в 2026 году готовы передать в частные руки.
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