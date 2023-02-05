Прохожие вмешались в пьяную ссору супругов и жестко нокаутировали мужчину на Ленсовета

Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и ряд других повреждений. Жителя города на Неве госпитализировали в тяжелом состоянии с улицы Ленсовета, 97, после того, как четверо прохожих вмешались в его конфликт с женой.
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