Узники Форт-Дикса: как русские военнопленные Второй мировой подняли бунт в США

Лето 1945 года. Мир уже празднует Победу над нацизмом, а на американской военной базе Форт-Дикс в штате Нью-Джерси разворачивается трагедия, о которой долгие годы предпочитали молчать и в Вашингтоне, и в Москве.
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