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Генерал Браун исключил решение конфликта на Украине только военным путем

Генерал Браун исключил решение конфликта на Украине только военным путем

Какой-либо конфликт, включая украинский, невозможно разрешить только военными методами. Об этом в субботу, 2 декабря, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун.

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