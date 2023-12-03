Генерал Браун исключил решение конфликта на Украине только военным путем

Какой-либо конфликт, включая украинский, невозможно разрешить только военными методами. Об этом в субботу, 2 декабря, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун.
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