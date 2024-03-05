Цифровая деменция и тревожность: психолог — о рисках постоянного использования гаджетов

5 марта — Всемирный день выключенных гаджетов. Проводя свободное время в телефоне, человек отвлекается от проблемной или стрессовой ситуации и на время перестаёт чувствовать негативные эмоции, думать о неприятных для себя темах.
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