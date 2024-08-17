Бизнесмен Дотком предрек экономике США крупнейший крах в истории

США ожидает крупнейший в истории экономический кризис, за которым последует конец эпохи доллара. Такое мнение 16 августа выразил немецко-финский бизнесмен и основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком.
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