«Я верю, что можно поправить спину без операции»: Регина Тодоренко показала результаты борьбы со сколиозом

Регина Тодоренко отметила Новый год новой обнажённой фотосессией, но не эротической, как можно было бы подумать.
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