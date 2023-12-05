Ксения Собчак едва стояла на ногах во время благотворительного аукциона в Москве

На благотворительном аукционе Светланы Бондарчук, Ксения Собчак вызвала новую волну критики. Видео с мероприятия показывает, что у журналистики довольно выпуклый живот, что снова вызвало слухи о ее возможной второй беременности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии