Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ксения Собчак едва стояла на ногах во время благотворительного аукциона в Москве

Ксения Собчак едва стояла на ногах во время благотворительного аукциона в Москве

На благотворительном аукционе Светланы Бондарчук, Ксения Собчак вызвала новую волну критики. Видео с мероприятия показывает, что у журналистики довольно выпуклый живот, что снова вызвало слухи о ее возможной второй беременности.

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