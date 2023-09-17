Дальневосточное турне на бронепоезде: как прошел визит Ким Чен Ына в Россию
С того момента, как стало известно о визите лидера Северной Кореи в Россию, на Западе это событие не покидало телеэкранов и первых полос.
Комментарии
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын своим вдохновил российскую армию и народ на достижение целей спецоперации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Зачетно так ...ул
так в перед и с красным флагом
ну и отсутствие еды.авто....и тд чего в Южной корее много .всю Россию заполнили электроника авто и тд.
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