В центральный аппарат будет доложено о ходе проверки по факту возможных халатных действий должностных лиц в Камчатском крае

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю организовано проведение доследственной проверки по факту возможной халатности должностных лиц при осуществлении контроля за деятельностью юридических лиц (ст.
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