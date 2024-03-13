Орловские чиновники оценят последствия реорганизации детского оздоровительного центра «Юбилейный»

Региональное правительство постановило создать комиссию для оценки последствий принятия решения о реорганизации бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр “Юбилейный”».
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