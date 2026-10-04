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Проблемы с ямами и навигацией. Tesla обещает исправить два главных недостатка Full Self-Driving

Проблемы с ямами и навигацией. Tesla обещает исправить два главных недостатка Full Self-Driving

Новая версия FSD должна научиться лучше учитывать состояние дорог и выбирать корректные маршруты Tesla готовит обновления Full Self-Driving, которые должны устранить две наиболее заметные проблемы системы — объезд выбоин и ошибки навигации.

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