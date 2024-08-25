Орландо Блум Источник: Соцсети 15 привычных вещей, которые, оказывается, названы в честь популярных брендов На какой срок отказался: полгода.
Знаменитости, которые отказались от секса
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Возержание может быть временным. Кроме того, можно воздерживаться от секса, находясь в отношениях. Зато настоящий целибат - это отсутствие и половой жизни, и партнера. Вот настояший целибат. А то они решили,недолго,со своими ,а сами шлялись по другим бабам.
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16 час.
Сергей Лепехов
Каждый дурак по своему с ума сходит...
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13 час.
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