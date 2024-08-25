Знаменитости, которые отказались от секса

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

Возержание может быть временным. Кроме того, можно воздерживаться от секса, находясь в отношениях. Зато настоящий целибат - это отсутствие и половой жизни, и партнера. Вот настояший целибат. А то они решили,недолго,со своими ,а сами шлялись по другим бабам.