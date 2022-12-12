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Клубный чемпионат мира. «Перуджа» в финале обыграла «Трентино», «Садо Крузейро» завоевал бронзу

В бразильском Бетине завершился клубный мужской чемпионат мира по волейболу среди клубных команд. Победу одержала итальянская «Перуджа».

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