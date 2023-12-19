Основатель компании Nikola Corporation Тревор Милтон (Trevor Milton) давно отстранён от управления своим детищем, а в октябре прошлого года суд присяжных признал его виновным в предоставлении инвесторам недостоверной информации о степени готовности разрабатываемых компанией технологий и продуктов.
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