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Мировое обозрение

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Четыре года тюрьмы за обман инвесторов производителя электрогрузовиков Nikola — вынесен приговор основателю компании

Четыре года тюрьмы за обман инвесторов производителя электрогрузовиков Nikola — вынесен приговор основателю компании

Основатель компании Nikola Corporation Тревор Милтон (Trevor Milton) давно отстранён от управления своим детищем, а в октябре прошлого года суд присяжных признал его виновным в предоставлении инвесторам недостоверной информации о степени готовности разрабатываемых компанией технологий и продуктов.

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