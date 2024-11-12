Я иду на свадьбу младшей дочки, которая увела парня у старшей. Я неправа?

Можно ли построить счастье на чужом горе? А если это счастье и горе в одной семье? Настоящая драма развернулась в семье из этой истории, где мать оказалась меж двух огней и, кажется, заняла неправильную сторону.
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