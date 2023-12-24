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Американская компания модернизирует танковые тягачи для европейского ТВД

Американская компания модернизирует танковые тягачи для европейского ТВД

Пентагон заключил контракт с компанией Oshkosh Defense, предусматривающий модернизацию танковых тягачей Heavy Equipment Transporter (HET), по результатам которой машины должны получить расширенные возможности для передвижения по европейским дорогам.

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