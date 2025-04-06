Кризис продаж легковушек — всё хуже, чем мы думали

Российский авторынок продолжает падение – аналитическое агентство «Автостат» подвело неутешительные итоги продаж новых легковушек в марте, и полученные цифры довольно точно повторяют те, что ранее приводила АЕБ.
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