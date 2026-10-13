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Царьград

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В Клязьму выпустили 2,5 тысячи сазанов для компенсации ущерба экологии

В Клязьму выпустили 2,5 тысячи сазанов для компенсации ущерба экологии

В акваторию Клязьмы у села Спас-Купалище выпустили более 2,5 тысячи молодых сазанов, выращенных на рыбоводном комплексе в Нижегородской области.

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