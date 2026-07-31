Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат СК России представят доклад о мошеннических действиях в нескольких регионах России

В центральный аппарат СК России представят доклад о мошеннических действиях в нескольких регионах России

В эфире новостного выпуска одного из федеральных телеканалов сообщалось о фактах мошеннических действий председателей садоводческих некоммерческих товариществ в Московской, Челябинской и Тюменской областях.

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