Мужчина схватил топор и угрожал знакомой убийством, женщина восприняла угрозу реально. Ранее он уже был неоднократно судим.
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