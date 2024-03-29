Минюст разъяснил, могут ли иноагенты участвовать в выборах

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности, указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования, сообщили РИА Новости в министерстве юстиции России.